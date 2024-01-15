В уряді пояснили, як добровольцям отримати статус учасника бойових дій

Статус УБД можуть отримати добровольці, які захищали Україну в період від 24 лютого до 25 березня 2022 року і брали участь у бойових діях як самостійно, так і у складі добровольчого формування у взаємодії із ЗСУ, МВС, ДПСУ, СБУ тощо.

Для надання статусу УБД добровольцю треба подати до міжвідомчої комісії, утвореної Мінветеранів, довідку, видану командиром військової частини, у взаємодії з якою боєць сам або у складі добровольчого формування захищав державу (довідка згідно з додатком 6 до Постанови Уряду від 20.08.2014 №413).

Якщо такої довідки немає, то треба подати нотаріально завірені свідчення про період безпосередньої участі у бойових діях. Їх мають надати троє або більше свідків серед військовослужбовців, які вже отримали УБД. Одним зі свідків має бути командир підрозділу добровольця.

Добровольці, які не мають довідки та які отримали поранення, контузію, каліцтво, через що вони далі не можуть служити, мають подати:

● нотаріально завірені свідчення про період безпосередньої участі у захисті України від не менш ніж двох військовослужбовців, які мають статус УБД;

● медичні документи, що підтверджують наявність поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час участі у бойових діях.

У Мінветеранів з початку 2024 року вже прийнято 38 позитивних рішень щодо надання УБД добровольцям-цивільним.

Джерело: Уряд online