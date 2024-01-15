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Війна / Суспільство

Кому з ВПО перестануть платити допомогу від держави

22:22, 15 січ 2024
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В Україні з 1 січня частині внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестали надавати виплати від держави. Зокрема, йдеться про громадян, які перебувають за кордоном більш ніж 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих та документально підтверджених причин.

Також не зможуть отримувати допомогу переселенці, які перебувають у місцях позбавлення волі чи були засуджені за колабораціонізм. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 11.07.2023 № 709 "Про підтримку внутрішньо переміщених осіб".

Кому ще скасують виплати у 2024-му?

ВПО, які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ);
мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими;
придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тис. грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали;
мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 тис. грн.
Як писав раніше OBOZ.UA, в Україні пенсії у 2024 році буде проіндексовано, за попередніми розрахунками, на 13%. Точний розмір буде розрахований з огляду на показники макроекономіки, зафіксованих у лютому.

Джерело: Уряд онлайн


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