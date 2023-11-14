"Підтримати"
Тренди:
Новини
25 листопада - день пам'яті жертв Голодомору в Україні - 90-і роковини
Кава допомагає зберегти мозок здоровим - нове дослідження
Київрада прийняла рішення про присвоєння заказнику "Протасів Яр" імені Романа Ратушного
Україну обрали у склад Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
На зустрічі у форматі "Рамштайн" закликали передати Україні засоби ППО
Які книги підібрати для вивчення ділової англійської мови PR
Нідерланди не братимуть з України плату за зберігання "скіфського золота"
В Україні створять Агенцію з захисту прав військових
Укрзалізниця запускає нові потяги після Нового року
Пес президента Молдови Майї Санду вкусив президента Австрії Александра Ван дер Веллена
Урядом внесені зміни щодо обліку ВПО та виплати допомоги
До списку найвпливовіших жінок світу ввійшли три українки
Бойові і небойові втрати України у повномасштабній війні - чи треба про це говорити зараз
Китай привезе до США нових панд - це розцінили як добрий знак у взаєминах країн
Який MacBook вибрати для дизайнера PR
Всі новини
Війна / Суспільство / Влада

Чи заберуть раніше виплачену допомогу у українців, які виїхали за кордон

12:21, 14 лис 2023
4
Версія для друку

 

Українцям, які виїхали за кордон, але продовжували отримувати виплати від держави до набуття чинності постанови про зміни правил нарахування допомоги, не потрібно буде повертати кошти. Про це сказала віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

“Якщо люди отримували виплати, як ВПО і перебували за кордоном до набуття чинності постанови, вони не будуть повертати виплати. Тому що такі були правила тоді. Навіть якщо вони виїхали за кордон і отримували гроші - вони нічого державі не винні”, - заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Вона зазначила, що кошти не потрібно буде повертати і тим, які вже повернулися до своїх домівок і за визначенням не є ВПО.

“Це було наше консолідоване рішення Кабінету міністрів”, - наголосила Верещук.

За її словами, загалом статус ВПО мають 4 мільйони 900 тисяч людей, а допомогу отримають 2 мільйони 600 тисяч. 158 тисяч переселенців, як зазначила Верещук, втратили виплати.

“Левова частка таких людей - це ті, які виїхали за кордон, живуть там постійно та откримають виплати від держав, де проживають” , - зауважила міністерка.

Нагадаємо, з 1 вересня правила нарахування грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам стали більш жорсткими. Відповідна постанова Кабміну набула чинності 15 липня.

Згідно документу, втратили право на виплати для внутрішніх переселенців особи, які, починаючи з 15 липня:
— придбали транспортний засіб, якому менше 5 років (окрім автомобілів, придбаних волонтерами для потреб оборони України);
— придбали квартиру, будинок, земельну ділянку на суму понад 100 тисяч гривень (окрім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
— мають на депозитному рахунку в банку понад 100 тисяч гривень;
— купили іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тисяч гривень (окрім коштів, отриманих від благодійних організацій, валюти, придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг);
— мають у власності житло, розташоване на територіях, де не відбуваються бойові дії та які не є тимчасово окупованими (якщо воно має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї).

Джерело:  УНН 


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро /
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще