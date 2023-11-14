Чи заберуть раніше виплачену допомогу у українців, які виїхали за кордон

Українцям, які виїхали за кордон, але продовжували отримувати виплати від держави до набуття чинності постанови про зміни правил нарахування допомоги, не потрібно буде повертати кошти. Про це сказала віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

“Якщо люди отримували виплати, як ВПО і перебували за кордоном до набуття чинності постанови, вони не будуть повертати виплати. Тому що такі були правила тоді. Навіть якщо вони виїхали за кордон і отримували гроші - вони нічого державі не винні”, - заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Вона зазначила, що кошти не потрібно буде повертати і тим, які вже повернулися до своїх домівок і за визначенням не є ВПО.

“Це було наше консолідоване рішення Кабінету міністрів”, - наголосила Верещук.

За її словами, загалом статус ВПО мають 4 мільйони 900 тисяч людей, а допомогу отримають 2 мільйони 600 тисяч. 158 тисяч переселенців, як зазначила Верещук, втратили виплати.

“Левова частка таких людей - це ті, які виїхали за кордон, живуть там постійно та откримають виплати від держав, де проживають” , - зауважила міністерка.

Нагадаємо, з 1 вересня правила нарахування грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам стали більш жорсткими. Відповідна постанова Кабміну набула чинності 15 липня.

Згідно документу, втратили право на виплати для внутрішніх переселенців особи, які, починаючи з 15 липня:

— придбали транспортний засіб, якому менше 5 років (окрім автомобілів, придбаних волонтерами для потреб оборони України);

— придбали квартиру, будинок, земельну ділянку на суму понад 100 тисяч гривень (окрім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

— мають на депозитному рахунку в банку понад 100 тисяч гривень;

— купили іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тисяч гривень (окрім коштів, отриманих від благодійних організацій, валюти, придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг);

— мають у власності житло, розташоване на територіях, де не відбуваються бойові дії та які не є тимчасово окупованими (якщо воно має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї).

Джерело: УНН