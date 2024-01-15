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На честь України випустили сувенірну банкноту в "нуль євро"

23:44, 15 січ 2024
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На першій українській сувенірній банкноті номіналом 0 євро, випущеній обмеженим накладом у 5000 екземплярів, зображені Золоті ворота, які внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Старт продажів розпочався 13 січня.

У XIII столітті стіни Золотих воріт були одним із бастіонів, що стояли на шляху монголо-татарської навали, тим самим захистивши країни Європи. На банкноті також надрукували частину гімну Києва "Як тебе не любити, Києве мій!" та герб української столиці. Сувенірні євробанкноти, виконані у фіолетовому кольорі, нагадують банкноти номіналом 500 євро і мають розмір банкноти номіналом у 20 євро.

Попри те що це неофіційна валюта, а сувенірна банкнота, вона виготовлена зі 100% бавовняного паперу, який використовують у виробництві справжніх банкнот євро. Також вона містить багато захисних елементів, як-от: водяні знаки, мікродрук, антипринти, голограми, захисні елементи від УФ-випромінювання, сенсорна зона для людей з вадами зору. 

Концепція випуску сувенірних банкнот номіналом 0 євро походить із Франції, де вона була створена у 2015 році Річардом Файлом у співпраці з Національним банком Франції та з дозволу Європейського центрального банку.

Згодом цю ідею реалізували в Німеччині, Австрії, Іспанії, Португалії, Італії, Польщі, Чехії та в багатьох інших країнах, де вона мала великий успіх як у публіки, так і у колекціонерів.

Основна філософія події — підтримка туризму, популяризація найважливіших культурних, історичних пам’яток у країнах Європи та допомога у збереженні та фінансуванні європейської культурної спадщини.

Завдяки обмеженим, пронумерованим і каталогізованим тиражам сувенірні банкноти номіналом 0 євро стали єдиним сувеніром, ціна якого з часом навіть зростає для деяких випусків. Деякі лімітовані видання в Європі коштують понад 100 євро за штуку після їх розпродажу.

Джерело: LIGA.net


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