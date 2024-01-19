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Влада / Суспільство

Запрацював оновлений екстрений номер 112

12:16, 19 січ 2024
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За номером 112 є змога викликати кілька служб реагування, а для осіб з інвалідністю – здійснити виклики за допомогою відеозв’язку. 

Про це розповів заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

«Зателефонувавши за одним номером телефону, можна викликати декілька екстрених служб одразу. Окрім цього, у центрів Служби 112 є додатковий функціонал - особи з інвалідністю мають змогу здійснити відеодзвінок та спілкуватись із оператором, використовуючи жестову мову», - зазначив заступник Міністра.

Нагадаємо, перший комунікаційний центр Служби 112 розпочав свою роботу 4 липня 2023 року у місті Київ. До 5 вересня 2023 року номером 112 охопили Київську область, а з 1 грудня 2023 року номер 112 запрацював у всьому Центральному макрорегіоні.

Також 1 грудня 2023 року відкрили комунікаційний центр Служби 112 у місті Львів, який на даний час приймає виклики від львівян та мешканців Львівської області. До 1 травня ц.р. МВС планує завершити підключення до центру у Львові решти західних областей нашої країни.

Окрім цього, 1 травня ц.р. готують до відкриття третій центр 112 у місті Дніпро. На черзі - місто Одеса, де Служба 112 запрацює 1 вересня 2024 року. До кінця 2024 року МВС зобов'язується запровадити роботу Служби 112 на території всієї країни. 


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