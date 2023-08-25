Уряд розширив перелік препаратів у списку основних лікарських засобів

Рішенням уряду розширено перелік препаратів, які входять до Національного переліку основних лікарських засобів. Це означає, що тепер їх можна буде отримати безкоштовно під час лікування.

Про це повідомляє МОЗ.

Відповідно до урядового рішення, розширили перелік лікарських засобів, які входять до Національного переліку основних лікарських засобів. До нього додали противірусний препарат «Валганцикловір» та «Дапагліфлозин», який застосовується для лікування серцевої недостатності.

Були також внесені зміни до форм дозування препаратів «Еверолімус» та «Омепразол».

Національний перелік основних лікарських засобів містить перелік безпечних і дієвих лікарських засобів для лікування найбільш поширених захворювань в Україні. Це означає, що пацієнти мають право на доступ до цих ліків безкоштовно під час лікування у медичних закладах. Визначення переліку ліків, які підлягають компенсації в рамках державних гарантій медичного обслуговування населення, відбувається Міністерством охорони здоров'я.

На даний момент Нацперелік включає 411 лікарських засобів, зокрема 72 препарати інсуліну, 9 комбінованих лікарських засобів та 23 медичні вироби.