Нейрохірург із Дніпра Андрій Сірко отримав нагороду “Національна легенда України”

Відомого нейрохірурга з Дніпра Андрія Сірка нагороджено відзнакою “Національна легенда України”.

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.

З початку повномасштабної війни на рахунку завідувача центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова понад 700 операцій, що зроблені пораненим воїнам ЗСУ.

Андрій Сірко оперує пацієнтів із тяжкими проникливими пораненнями черепа та головного мозку. Він особисто урятував життя не однієї сотні українських бійців.

Нагадаємо, що нагорода “Національна легенда України” – подяка громадянам за їхню самовіддану працю на благо нашої країни.

Джерело: Відкритий