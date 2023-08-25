Імператорські пінгвіни в Антарктиді опинилися під загрозою через потепління

Вкрай низький рівень морської криги в антарктичному морі Беллінсгаузена 2022 року призвів до того, що у чотирьох з п'яти колоній імператорським пінгвінам не вдалося зберегти своїх дитинчат у минулорічному сезоні гніздування.

Зважаючи на тенденцію зі скорочення морського льоду, катастрофа може свідчити про велику вразливість імператорських пінгвінів перед лицем зміни клімату, пишуть науковці у журналі Communications Earth & Environment.



Чому пінгвіни втратили пташенят? Імператорські пінгвіни (Aptenodytes forsteri) сильно покладаються на антарктичну морську кригу, на якій ростуть і розмножуються. Щороку у березні-квітні вони прибувають до улюблених місць гніздування на кризі та відкладають яйця, із яких у кінці літа-на початку осені вилуплюються пташенята. Утім, маленькі пінгвіни залишаються цілком несамостійними аж до грудня місяця, тож у цей час особливо важливою є достатня морська крига: якщо вона зійде занадто рано, то ще недостатньо оперені пінгвінята можуть замерзнути та потонути.

Вже в середині листопада 2022 року дослідники відмічали в регіоні моря Беллінсгаузена вкрай ранню втрату морської криги, яка у деяких регіонах зійшла на 100 відсотків. І як показує новий аналіз, на початку грудня пінгвіни чотирьох із п'яти колоній, а це близько 6 000 пар, покинули свої місця гніздування та ще не самостійних пташенят. Це безпрецедентно невдалий сезон гніздування для імператорських пінгвінів, спричинений скороченням морської криги. Але вчені побоюються, що з подальшим потеплінням Антарктиди такі випадки ставатимуть частішими.

Цього разу вчені відстежували колонії імператорських пінгвінів завдяки супутниковим знімкам, але поспостерігати за ними зсередини колонії науковцям допомагає робот, що їздить між птахами та знімає їх на камеру.

Яу буде цього року з колоніями рідкісних птахів, наразі невідомо. Адже це літо стало ще більш спекотним.

Джерело: Nauka.ua