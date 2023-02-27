"Арсенал" планують переобладнати під потреби космічної галузі України

Уряд вирішив реорганізувати казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал» та перетворити його у державне комерційне підприємство.

Потужності заводу планують застосовувати для розвитку космічної галузі України. Необхідний ресурс зберігся з минулого століття, коли працювало виробництво оптико-електронних систем орієнтування в космосі.

Кабінет міністрів також видав розпорядження державному космічному агентству здійснити заходи, пов’язані з реорганізацією казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал».

Ще зовсім недавно приміщення підприємства продавалися на аукціонах під потреби бізнесу на території Києва. Так, у вересні минулого року Фонд держмайна продавав приміщення колишнього заводу в центрі столиці. Це будівля, зведена у 1850−1851 роках, де раніше були виробничі майстерні та ще один дім, де колись розміщувались ковальські майстерні, а в часи незалежності працювали офіси.

Джерело: Великий Київ