У Києві відкрилася виставка фотографа, який загинув у катастрофі гелікоптера в Броварах

27 лютого на станції метро «Золоті Ворота» у Києві презентували виставку військового фотографа, лейтенанта Національної гвардії України Миколи Анацького, який 18 січня 2023 року разом із керівництвом і колегами із МВС трагічно загинув в авіакатастрофі гелікоптера ДСНС у Броварах.

Світлини розповідають, що встиг зробити Денис Монастирський та його команда за рік війни.

На відкритті були присутні дружина Анацького та його батьки.

«Попри те, що тут показаний біль, руйнування та дуже важкі емоції, у кожній фотографії є добро, його світло, — поділилася дружина військового фотографа Вікторія Анацька. — Він стояв завжди за кадром, але весь цей світ, весь поганий світ — він бачив ідеальним. І Микола хотів, щоб цей світ таким ідеальним бачили і ми».

Микола Анацький почав цікавитися фотографією після закінчення школи. Батько лейтенанта Національної гвардії України Леонід Анацький пригадує, що син любив багато читати, мав музикальний слух, але найбільше до душі йому було фотомистецтво, яке згодом переросло у професію.

«На фотовиставці ми побачили життя сина з іншої сторони. Це та частина життя, яку ми не бачили, — зазначив Леонід Анацький. — Ми дивилися на фото, але тут все по-іншому виглядає».

Під час відкриття фотовиставки анонсували започаткування премії імені Миколи Анацького.

«Роботи Миколи Анацького несуть в собі не просто дух, емоцію, а передають життєві історії тих людей, які зображені на цих фотографіях. Вони мають високу мистецьку цінність, — розповіла радниця міністра внутрішніх справ Леся Червінська. — Тому ми започатковуємо премію імені Миколи Анацького для військових фотографів, які працюють сьогодні в Україні під час війни. Мета — щоб талановиті військові фотографи мали підтримку додаткову і звичайно, щоб увічнити пам’ять нашого Миколи».

До кінця тижня кияни та гості міста зможуть побачити творчість Миколи Анацького не лише на станції метро «Золоті Ворота», а й на метролайтах на всіх станціях метро.

Народні депутати ініціюють назвати провулок на Печерську на честь загиблого очільника МВС. Відповідне звернення голові КМДА Віталію Кличку підготувала депутатка Верховної Ради України від Слуги народу Галина Янченко.Відповідно до документу, перейменувати пропонується Виноградний провулок, який розташований у Печерському районі неподалік Міністерства внутрішній справ України.

Зранку 18 січня у Броварах біля дитсадка впав вертоліт ДСНС, виникла пожежа. На борту було дев’ять осіб, серед яких — високопосадовці Міністерства внутрішніх справ України. Всі вони загинули. Серед них — міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, фотограф Микола Анацький.

Джерело: Вечірній Київ