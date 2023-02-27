Серед підлітків України шириться небезпечний флешмоб, започаткований у Росії

У Харкові поліція затримала групу підлітків, які збиралися "приєднатися до міжнародного флешмобу" - простіше кажучи, розпочати грандіозну бійку (близько двохсот людей) у центрі міста.

В Україні вже не вперше затримують представників російського руху «ПВК Редан». У мережі ширяться відео з сутичками між підлітками у містах України. Сьогодні у Харкові поліція затримала неповнолітніх, які збиралися влаштувати ще одну бійку.

Україною шириться небезпечний "флешмоб, який започаткували в Росії. Раніше такі ж провокаційні намагання були припинені у Львові, Івано-Франківську, Києві та інших местах України.

Учасники руху називають себе "павуками" та говорять, що просто цікавляться аніме і не мають жодного відношення до військових формувань, а "ПВК" назвалися для приколу. Вони виступають проти "гопників" та "неслов'ян", тобто, ці дії мають чітке забарвлення соціальної ворожості та етнічної ворожості.

У поліції такі дії називають фактом злочинної діяльності Російської Федерації.

Джерело: Г'рунт, Твіттер