За рік повномасштабного вторгнення ДТЕК повернув світло понад 7 млн родин 

З початку повномасштабного вторгнення окупанти регулярно руйнують енергоінфраструктуру України, через що страждають мільйони сімей. За цей час енергетикам ДТЕК вдалось полагодити 4 тис. енергооб’єктів та відновити електропостачання для понад 7 млн сімей, куди входять:

4 млн родин Донеччини.

1,2 млн родин Київщини.

874 тис. родин Дніпропетровщини

773 тис. родин Києва.

83 тис. родин Одещини.

Останніми тижнями світло у більшій частині України або не відключають зовсім, або тільки аварійно.

Енергетики продовжують тісно співпрацювати із ЗСУ та ДСНС, щоб українці мали світло у своїй домівці, Ще дуже багато регіонів, здебільшого, звільнених від ворога територій, де через зруйновані енергетичні об'єкти неможливо відновити світло. Але мужні енергетики працюють і над цим.