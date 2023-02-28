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За рік повномасштабного вторгнення ДТЕК повернув світло понад 7 млн родин 
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Енергетика / Війна / Промисловість

За рік повномасштабного вторгнення ДТЕК повернув світло понад 7 млн родин 

00:22, 28 лют 2023
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З початку повномасштабного вторгнення окупанти регулярно руйнують енергоінфраструктуру України, через що страждають мільйони сімей. За цей час енергетикам ДТЕК вдалось полагодити 4 тис. енергооб’єктів та відновити електропостачання для понад 7 млн сімей, куди входять: 

4 млн родин Донеччини.
1,2 млн родин Київщини.
874 тис. родин Дніпропетровщини
773 тис. родин Києва.
83 тис. родин Одещини. 

Останніми тижнями світло у більшій частині України або не відключають зовсім, або тільки аварійно.

Енергетики продовжують тісно співпрацювати із ЗСУ та ДСНС, щоб українці мали світло у своїй домівці, Ще дуже багато регіонів, здебільшого, звільнених від ворога територій, де через зруйновані енергетичні об'єкти неможливо відновити світло. Але мужні енергетики працюють і над цим.


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