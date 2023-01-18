Харківські комунальники отримали для роботи бронежилети та плитоноски

Робота комунальників у всіх частинах України протягом усіх місяців війни викликає захоплення, повагу та дає надію. Але і про них - тих, хто працює в нестерпних умовах, найчастіше під вогнем ворога, теж треба дбати і зберігати їхнє життя. Дуже важко – про це знають усі – працювати комунальникам Харкова.

Ремонтно-аварійні бригади КП "Харківводоканал" отримали 354 бронежилети та 70 плитоносок на суму понад 2 млн грн.

На підприємстві розповіли, що захисне обмундирування комунальникам передала БТ "Благодійний фонд Кутс Протектс Юкрейніанс" за сприяння Координаційної ради волонтерів при Харківській міській раді та волонтерській організації "Вільний Харків".

У благодійному фонді зазначили, що навіть в умовах війни у квартирах харків'ян є світло, вода та тепло. Надання комунальних послуг можливе завдяки роботі мужніх комунальників. Вони працюють, незважаючи на погрози та часто з ризиком для власного життя.

"Сподіваємося, що це обмундирування убезпечить роботу харківських комунальників та захистить їхнє життя", - зазначили у благодійному фонді.

Джерело: Коментарі UA Харків