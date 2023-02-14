Новини коротким рядком. Дайджест

*ЄС додав Росію до чорного списку податкових юрисдикцій
*Через війну посівні площі в Україні зменшаться на 7 млн га – Мінагрополітики
*Молдова тимчасово закривала авіапростір
*На Житомирщині заснували кластер із вирощування технічних конопель
*Європарламент затвердив нульовий викид вуглецю для нових легкових авто та вантажівок до 2035 року
*Уряд звільнив трьох заступників міністрів та призначив шістьох. Першим заступником міністра оборони став Павлюк
*Україна розраховує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд у лютому – Шмигаль
*Єврорада з системних ризиків доручила країнам блоку посилити захист фінінфраструктури від хакерів
*Через війну посівні площі в Україні зменшаться на 7 млн га – Мінагрополітики
*Молдова тимчасово закривала авіапростір
*На Житомирщині заснували кластер із вирощування технічних конопель
*Європарламент затвердив нульовий викид вуглецю для нових легкових авто та вантажівок до 2035 року
*Уряд звільнив трьох заступників міністрів та призначив шістьох. Першим заступником міністра оборони став Павлюк
*Україна розраховує залучити від США, Світового банку та інших донорів понад $2 млрд у лютому – Шмигаль
*Єврорада з системних ризиків доручила країнам блоку посилити захист фінінфраструктури від хакерів
Джерело: Forbes Ukraine