Новини коротким рядком. Дайджест

*Акції Adani Group повернулися до зростання. Американська GQG інвестувала в групу майже $1,9 млрд

*Група з дерегуляції пропонує уряду скасувати третину дозволів зі сфери транспорту

*Фонд держмайна отримав в управління активи та майно Януковича

*«Наслідки блекаутів». Експорт IT-послуг у січні обвалився майже на 30% від обсягу грудня

*ВАКС розгляне позов про конфіскацію активів Ротенберга. ТРЦ Ocean Plaza планують передати державі

*Росія вирішила законсервувати пошкоджені газопроводи «Північного потоку» – Reuters

*НБУ оштрафував Укргазбанк на 65 млн грн за можливу причетність до схем грального бізнесу

*США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України

*Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових

"Ашан" бреше, заявляючи, що не знав про постачання військовим РФ

*Президенти України і Латвії підписали декларацію про підтримку вступу України до ЄС і НАТО