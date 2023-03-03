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Політика / Суспільство / Війна

Новини коротким рядком. Дайджест

23:52, 03 бер 2023
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*Акції Adani Group повернулися до зростання. Американська GQG інвестувала в групу майже $1,9 млрд

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*Росія вирішила законсервувати пошкоджені газопроводи «Північного потоку» – Reuters

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