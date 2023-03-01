новини коротким рядком. Дайджест

*Китай імпортував російський уран для потенційно збройового реактора CFR-600 – Bloomberg

*Фінтех-стартап Revolut (засновники українець Влад Яценко і британський підприємець із російським корінням Микола Сторонський) отримав понад $1 млрд доходу у 2022-му.

*ВАКС засудив екскерівника аеропорту Бориспіль Дихне до п'яти років позбавлення волі за нанесення збитків державі і зловживання службовим становищем. Слідство встановило, що впродовж 2014-2019 років посадовці ДП здали підприємцям в оренду приміщення, яке належить Мінінфраструктури.

*«Нафтогаз» завершив 2022 рік зі збитком біля 40 млрд грн – Чернишов. Він сказав, що збиткова діяльність «Нафтогазу» пояснюється дебіторською заборгованістю за різницею в тарифах та боргами облгазів та газзбутів.

*У Росії зафіксували падіння швидкості інтернету через брак обладнання, мобільні оператори це спростовують. Вихід іноземних виробників обладнання з Росії обмежив доступ місцевих операторів до сучасних технологій.

*Очільник БЕБ пояснив різницю в підходах до справ про несплату ренти меткомбінатами Жеваго та Ахметова

*Апеляція ВАКС призначила Коболєву заставу у 229 млн грн. Коболєв сказав, що коментувати це рішення не буде.