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Політика / Війна / Суспільство

новини коротким рядком. Дайджест

23:55, 28 лют 2023
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  • Фонд сина Уоррена Баффета надав грантів Україні на $148 млн. В 2023 році планує виділити $300 млн
  • Маск повернув статус найбагатшої людини світу на тлі зростання акцій Tesla
  • Росія здійснює понад 10 кібератак на Україну за день. Від початку вторгнення їх було 4500 – СБУ
  • Міноборони змінило договори із забезпечення військових харчуванням. Яйця тепер будуть коштувати 8-9 грн. штука.
  • Україна отримає автоматизовані системи розвідки SurveilSPIRE від німецього Rheinmetall
  • Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ
  • НАЗК внесло німецького ритейлера Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження співпраці з Росією
  • США зобов’язалися  до вересня надати Україні понад 10 мільярдів доларів бюджетної підтримки.
  • Внаслідок атаки Хмельницького ворожими безпілотниками вночі проти 27 лютого загинули  дві людини.
  • В російській армії майже не залишилось спеціалістів, так звану еліту в лавах окупантів заміщують мобілізованими, розповів керівник ГУР Буданов.
  • Громадяни України тепер можуть перебувати без віз на території Грузії протягом повних двох років.
  • Лоукостер WizzAir з 14 березня призупинить рейси з та до Кишинева.

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