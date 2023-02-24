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Політика / Війна / Суспільство

Новини коротким рядком. Дайджест

23:53, 24 лют 2023
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*Протидія відмиванню брудних грошей. FATF безстроково призупинила членство Росії

*Російські мільярдери за рік війни втратили $67 млрд статків – Bloomberg

*Китай веде переговори з Росією про постачання дронів-камікадзе – Der Spiegel

*Уряд передав конфісковані активи російського мільярдера Шелкова Фонду держмайна.

*США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 2 мільярди доларів.

*Зеленський дав пресконференцію присвячену роковинам повномасштабного вторгнення Росії.

*США запровадили санкції проти російських топ-посадовців та низки компаній оборонного сектору.

Німеччина вирішила збільшити кількість танків Leopard 2, які планувала передати Україні.

*Велика Британія готова постачати літаки своїм європейським союзникам, які відрядять Україні радянські винищувачі.

* Перші танки Leopard 2 від Польщі вже прибули в Україну.

*США запровадили санкції проти 11 російських банків. 200-відсоткове мито на алюміній запрацює у травні.

*Зеленський знайшов позитив у так званому мирному плані Китаю та хоче зустрітися з Сі Цзіньпіном.


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