Верховна Рада ухвалила закон про компенсацію за пощкоджене і знищене під час війни житло

Верховна Рада ухвалила Закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене майно. Він передбачає виплату компенсацій виключно за майно пошкоджене або зруйноване з 24 лютого 2022 року і не поширюватиметься на об’єкти, які на дату введення воєнного стану знаходились на тимчасово окупованій території.

Він діятиме протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об’єкт знаходиться (знаходився).

КОМУ І ЯК НАДАВАТИМЕТЬСЯ КОМПЕНСАЦІЯ

Компенсація надаватиметься громадянам України, які є власниками такого майна, виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість. Це: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати у гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об’єкти будівництва, у яких зведені опорні та зовнішні конструкції.

Не зможуть отримати компенсації особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат — документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми.

Власники приватних будинків зможуть на вибір отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яка перераховуватиметься на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва.

Граничний розмір компенсації відсутній, як і обмеження щодо місцезнаходження, типу та площі нового житла, будівництво якого буде профінансоване через сертифікат.

Використати сертифікат можна протягом п’яти років з дня його видачі, а відчужувати протягом 5 років, окрім успадкування, заборонено.

У випадку, коли вартість житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотримана частина компенсації буде сплачуватись отримувачу лише за рахунок грошових коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків.

ЯКІ ПОТРІБНІ ДОКУМЕНТИ І КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

Заяву про надання компенсації за знищене житлове майно можна подати під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення.

До заяви додається копія документа, що підтверджує право власності або придбання нерухомості та, за наявності, матеріали фото- і відеофіксації до або після знищення.

Розгляд заяв та прийняття рішень про надання або відмову в наданні компенсації за знищене майно здійснюватимуть комісії з розгляду питань щодо надання компенсації, що створюватимуться виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів.

Як повідомлялося, українці від початку повномасштабного вторгнення РФ подали вже 325 тисяч заяв про пошкодження або знищення житла через бойові дії.

Джерело Вечірній Київ