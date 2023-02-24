"Шахтар" отримав перемогу над "Ренном" і вийшов у 1/8 Ліги Європи

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевич поділився емоціями після перемоги над французьким "Ренном" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Український клуб вийшов до наступної стадії змагань за підсумками напруженого двоматчевого протистояння. У першому поєдинку донеччани здобули перемогу (2:1), а в другій грі програли з аналогічним рахунком, але вирвали путівку до 1/8 фіналу в драматичній серії пенальті.

"Ми знали, що буде дуже важкий матч з "Ренном". Атмосфера на стадіоні – це прекрасно. Моя мрія – це щоб наші вболівальники підтримували нас на нашому стадіоні, тоді набагато легше грати. Знали, що буде важко і треба буде терпіти. Той характер, який ми показуємо – не одноразовий, не виняток – це стиль життя. Знімаю кепку перед командою, величезний респект. Я отримую задоволення, коли бачу, як вони б'ються. Це не демагогія і не пусті слова – Україно, це для тебе".

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 24 лютого, о 13:00 за київським часом. Матчі цієї стадії турніру відбудуться 9-го і 16 березня.

Джерело: Tribuna