Олександр Петраков став головним тренером збірної Вірменії з футболу

Колишній головний тренер української збірної з футболу Олександр Петраков тренуватиме збірну Вірменії.

Федерація футболу Вірменії представила головного тренера збірної Петракова.

Деталі контракту Федерації футболу Вірменії із 65-річним фахівцем не уточнюються.

Український фахівець Олександр Петраков прибув до Вірменії, де його офіційно презентували тренером національної команди, повідомляє федерація футболу Вірменії.

Петраков відвідав технічний центр та Академію футболу ФФА, а також ознайомився з інфраструктурою. Окрім того, президент федерації Армен Мелікбекян вручив Петракову футболку національної збірної.

Попереднім місцем роботи Петракова була збірна України, проте УАФ вирішила не продовжувати угоду із наставником.

Під його керівництвом Україна посіла друге місце у Групі 1 Ліги націй та залишилася у Дивізіоні В, а також не пробилася на ЧС-2022 у Катарі.

Як відомо, збірна Вірменії зіграє у відбірковій групі D проти Туреччини, Хорватії, Латвії та Вельсу у кваліфікаційному турнірі Євро-2024.

Джерело: Укрінформ