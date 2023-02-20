"Підтримати"
Тренди:
Новини
Новини коротким рядком. Дайджест
Офіційна Грузія своїми вчинками все більше підіграє Росії
Навіщо Байден побував з візитом в Україні
ЄБРР погіршив економічний прогноз для України
У Києві відновило діяльність посольство Ізраїлю в Україні
Новини коротким рядком. Дайджест
Україна повернула додому з полону 101 захисника
Збитки від землетрусу в Туреччині оцінюються у $25 млрд
Що відбувається у Міноборони - Бутусов
Суд відсторонив Павелка від посади президента УАФ
Новини коротким рядком. Дайджест
"Дія" запроваджує низку нових важливих застосунків для українців
На Харківщині з'явилося село Залужне - кажуть, за географічним розташуванням
У Києві відновлюють роботу електротранспорту - контактні мережі відремонтовано
Угорщина вчергове виступила на боці зла: заблокувала протест ЄС щодо Саакашвілі
Всі новини
Політика / Суспільство / Війна

Новини коротким рядком. Дайджест

23:00, 20 лют 2023
2
Версія для друку

*Економіка Росії може втратити $190 млрд до 2026 року через вторгнення в Україну – Bloomberg

*На вихідних енергосистема України працюватиме з резервом потужності – Міненерго

*Допомога армії РФ. «Auchan Україна» відреагував на скандал із російським підрозділом компанії

*«Платять дуже хороші гроші». Європейський кіноринок кінофестивалю Берлінале продовжив співпрацю з російськими компаніями  

*Засновника стейблкоїна TerraUSD До Квона звинувачують у шахрайстві на $40 млрд

*«Нафтогазу» передали арештовані акції ще кількох облгазів

*У Верховній Раді визнали роботу Бюро економічної безпеки незадовільною

*Президент США Байден відвідав Київ

*Закриття лазівок і новий спецорган. У ЄС обговорюють шляхи протидії обходу санкцій проти РФ – Bloomberg

*Нідерланди зафіксували підготовку Росією диверсій проти енергоінфраструктури в Північному морі

*«Укрнафта» за Коломойського заборгувала державі понад 4,5 млрд грн податків – Корецький

*ЄС прагне швидшого ухвалення правил щодо криптовалютного капіталу для банків – Reuters

*Кубраков, Федоров або відкритий конкурс. В Офісі президента ще не визначилися, хто керуватиме митницею

*Більше Javelin, снаряди для HIMARS і радари. США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $450 млн

*Залучення коштів венчурними фірмами впало до девʼятирічного мінімуму у $20,6 млрд – WSJ

*Заповнюваність київських офісів зменшилася до 83%, у Львові насиченість ринку зростає – Colliers Ukraine 

*Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Великої Британії на $203 млн


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро /
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще