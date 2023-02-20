Новини коротким рядком. Дайджест

*Економіка Росії може втратити $190 млрд до 2026 року через вторгнення в Україну – Bloomberg

*На вихідних енергосистема України працюватиме з резервом потужності – Міненерго

*Допомога армії РФ. «Auchan Україна» відреагував на скандал із російським підрозділом компанії

*«Платять дуже хороші гроші». Європейський кіноринок кінофестивалю Берлінале продовжив співпрацю з російськими компаніями

*Засновника стейблкоїна TerraUSD До Квона звинувачують у шахрайстві на $40 млрд

*«Нафтогазу» передали арештовані акції ще кількох облгазів

*У Верховній Раді визнали роботу Бюро економічної безпеки незадовільною

*Президент США Байден відвідав Київ

*Закриття лазівок і новий спецорган. У ЄС обговорюють шляхи протидії обходу санкцій проти РФ – Bloomberg

*Нідерланди зафіксували підготовку Росією диверсій проти енергоінфраструктури в Північному морі

*«Укрнафта» за Коломойського заборгувала державі понад 4,5 млрд грн податків – Корецький

*ЄС прагне швидшого ухвалення правил щодо криптовалютного капіталу для банків – Reuters

*Кубраков, Федоров або відкритий конкурс. В Офісі президента ще не визначилися, хто керуватиме митницею

*Більше Javelin, снаряди для HIMARS і радари. США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $450 млн

*Залучення коштів венчурними фірмами впало до девʼятирічного мінімуму у $20,6 млрд – WSJ

*Заповнюваність київських офісів зменшилася до 83%, у Львові насиченість ринку зростає – Colliers Ukraine

*Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Великої Британії на $203 млн