Новини коротким рядком. Дайджест

*Економіка Росії може втратити $190 млрд до 2026 року через вторгнення в Україну – Bloomberg
*На вихідних енергосистема України працюватиме з резервом потужності – Міненерго
*Допомога армії РФ. «Auchan Україна» відреагував на скандал із російським підрозділом компанії
*«Платять дуже хороші гроші». Європейський кіноринок кінофестивалю Берлінале продовжив співпрацю з російськими компаніями
*Засновника стейблкоїна TerraUSD До Квона звинувачують у шахрайстві на $40 млрд
*«Нафтогазу» передали арештовані акції ще кількох облгазів
*У Верховній Раді визнали роботу Бюро економічної безпеки незадовільною
*Президент США Байден відвідав Київ
*Закриття лазівок і новий спецорган. У ЄС обговорюють шляхи протидії обходу санкцій проти РФ – Bloomberg
*Нідерланди зафіксували підготовку Росією диверсій проти енергоінфраструктури в Північному морі
*«Укрнафта» за Коломойського заборгувала державі понад 4,5 млрд грн податків – Корецький
*ЄС прагне швидшого ухвалення правил щодо криптовалютного капіталу для банків – Reuters
*Кубраков, Федоров або відкритий конкурс. В Офісі президента ще не визначилися, хто керуватиме митницею
*Більше Javelin, снаряди для HIMARS і радари. США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $450 млн
*Залучення коштів венчурними фірмами впало до девʼятирічного мінімуму у $20,6 млрд – WSJ
*Заповнюваність київських офісів зменшилася до 83%, у Львові насиченість ринку зростає – Colliers Ukraine
*Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Великої Британії на $203 млн