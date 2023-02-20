Офіційна Грузія своїми вчинками все більше підіграє Росії

Делегація парламенту Грузії відмовилася відвідати Київ у річницю російського вторгнення – 24 лютого. Інформацію підтвердив член правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Заркуа.

«Коли високопосадовці України закликають нашу державу до відкриття другого фронту, коли ув'язненого Саакашвілі, який має багато серйозних звинувачень, називають політв'язнем, я думаю, що це не залишає місця для дипломатичних відносин», – сказав він.

При цьому Заркуа додав, що влада Грузії «підтримує український народ», робить «все на всіх рівнях», тоді як багато сильних країн, у тому числі й європейських, «не наважилися зробити те, на що наважилася Грузія проти Росії».

Як антиукраїнський демарш та виклик усьому цивілізованому світу розцінили у грузинській опозиції відмову «Грузинської мрії» на запрошення української влади відвідати Київ у річницю російського вторгнення. Це запрошення парламентська більшість тримала в таємниці.

– Педалюючи такі питання, Георгій Вашадзе показує, наскільки він не любить ні ту, ні іншу країну, – обрушився речник парламенту Шалва Папуашвілі з критикою члена парламенту – лідера «Стратегії Агмашенебелі». Завдяки Вашадзе стало відомо, що «Грузинська мрія» зберігала в таємниці й офіційне запрошення української влади на річницю російської інтервенції та свою відмову від нього.

– Парламент Грузії – це не лише «Грузинська мрія», – дорікнула на парламентському бюро безпартійний депутат Теона Акубардія представникам партії влади:

«Тут у парламенті є й інші політичні партії, як і незалежні депутати. Якщо в Україні 24 лютого не буде жодного офіційного представника Грузії, це буде говорити не лише про внутрішні образи та протистояння. Це набагато важча подія, тому що єдиний, хто зацікавлений у такому стані речей, – це Кремль.

Подвійно обурливою для опонентів влада виглядає позиція «Грузинської мрії» на тлі візиту до Києва президента США Джо Байдена. Грузинська влада за рік російської інтервенції жодного разу не відвідала Київ, не рахуючи минулорічний візит парламентської делегації до Бучі та Ірпеня на чолі з Шалвою Папуашвілі. Але й той візит більше виглядав винятком, що тільки відтіняє розмах антизахідної та антиукраїнської риторики «Грузинської мрії».

Тому лідер «Стратегії Агмашенебелі» Георгій Вашадзе у своєму відеозверненні закликав суспільство 24 лютого, у день річниці російської інтервенції, висловити солідарність Україні та показати своє невдоволення владі на акції протесту:

- Тому ми абсолютно всі маємо зібратися 24 лютого у Тбілісі на проспекті Руставелі, щоб ці недостойні почули голос грузинського народу.

Цей демарш – сигнал цивілізованого світу, що «Грузинська мрія» курс тримає у бік Росії, вважають багато грузинських спостерігачів. Це питання серед інших питань безпеки у зв'язку із вторгненням Росії в Україну обговорювали грузинські аналітики сьогодні з американськими сенаторами Джин Шахін та Діком Дурбіним.

Політолог, голова Інституту грузинської політики Корнелі Какачія сказав:

- Під час обговорення зовнішньої політики ми наголосили на необхідності того, щоб США та ЄС ще більше уваги приділяли цим питанням, щоб підвищився пріоритет чорноморського регіону та щоб він став важливою частиною європейської зовнішньої політики та безпеки».

Критики влади вважають прикрим і те, що зіпсований імідж Грузії не зможе врятувати і президент Саломе Зурабішвілі. Мало хто розраховує, що правляча сила їй дозволить відвідати Київ 24 лютого, щоб стати поруч із лідерами інших держав, з представниками цивілізованого світу, згуртованого проти російської агресії в Україні.

Джерело: Эхо Кавказа