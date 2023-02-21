За кошти від продажу солі з копалень Соледара купуватимуть дрони-камікадзе





До річниці початку великої війни ДП «Артемсіль» та платформа United24 презентували спеціальну партію солі. «Міць. Українська кам’яна» розфасована у пачки по 200 грамів.

Увесь прибуток – 465 грн з кожної пачки – буде направлений на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР, йдеться в повідомленні держкомпанії.

До річниці повномасштабного вторгнення United24 та «Артемсіль» зробили спеціальну партію солі. Розділили 20 т на 100 000 символічних пачок солі, видобутої в шахтах Соледара.

«Міць. Українська кам’яна» з’явилась у продажу 21 лютого в мережі «Сільпо», а також онлайн на Rozetka.

Вартість пачки – 500 грн. 465 грн з кожної із них перекажуть на формування флотилії дронів-камікадзе FPV (First Person View) для ГУР через United24. Один такий дрон коштує $700.

Ілюстрацію для упаковки спеціальної партії солі створив український дизайнер Артем Гусєв. Його варіант, в якому слово «Сіль» замінене на «Міць», а камʼяна квітка – на тризуб, став вірусним.

Через російські обстріли в шахтах Соледара перестали видобувати сіль у квітні 2022 року.

Це сталося вперше з часів Другої світової війни. Цехи «Артемсолі» згоріли, обладнання було знищене, будівлі зруйновані, а понад 2500 мешканців Соледару залишили свій дім.

Частину запасів солі вдалось вивезти, але влітку 2022 року «Артемсіль» остаточно зникла з полиць продуктових мереж.

Forbes Ukraine