Україна показала на міжнародній виставці озброєння оновлену САУ "Богдана"

Оновлену САУ "Богдана" представили на міжнародній виставці озброєння IDEX-2023

Зазначається, що самохідна артилерійська установка калібру 155 мм адаптована для швидкого розгортання на всіх типах місцевості. Вона має комп’ютеризовану систему автоматичного наведення та супроводження цілі та важить 28 тонн.

"Виробник заявляє, що САУ зможе вести вогонь зі швидкістю до 5 пострілів на хвилину, а її боєкомплект складатиме 20 снарядів. Екіпаж такої артилерійської установки - 5 людей. Замовнику пропонують вибір різних модифікацій САУ - на шасі вантажівок виробництва компаній Tatra, Kraz або MAN", - зазначає видання.

Виставкові зразки були представлені у вигляді САУ на шасі української вантажівки КрАЗ 6×6 та альтернативного варіанту на базі чеської Tatra T815 8×8 із броньованою кабіною від компанії "Українська бронетехніка".

Джерело: Цензор НЕТ