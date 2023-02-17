Україна повернула додому з полону 101 захисника





Відбувся черговий обмін військовополоненими "101 на 101"!

Серед звільнених - 94 оборонця Маріуполя (63 з них з "Азовсталі") та захисники Бучі, Херсона та Лиману, а також перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк, що перебував у полоні 333 дні.

46 військовослужбовців ВМС, 29 військовослужбовців ДПСУ, 12 бійців НГУ та 13 ЗСУ (8 з них ТРО).

Цього разу всі звільнені в результаті обміну — рядовий та сержантський склад.

Щоб допомогти повернути сотню українських захисників із російського полону, українська сторона віддала церковника-колаборанта УПЦ МП.

Уявіть скільки ми наших захисників може обміняти на них

Джерело: Новини Збройних Сил