Новини коротким рядком. Дайджест

*Сейм Латвії дозволив передавати машини, які вилучили у пʼяних водіїв, уряду України.

* У ГУР повідомили, що під час останнього обміну видали Росії колаборанта з УПЦ МП.

* Інформація про "10 тис. російських військових на кордоні з м. Суми" не відповідає дійсності — Сумська ОВА.

* Франція постачала українським Збройним силам протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Missile Moyenne Portеe, також відомі як MMP або Akeron MP, однак не афішувала цього.

* До Луганська прибули іранські інструктори, щоб навчати русню працювати на ударних безпілотниках — Генштаб ЗСУ.

* Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України. Про це йдеться у розслідуванні Bellingсat, The Insider та Le Monde.

Ашан Україна вимагає пояснень від французького офісу.

* Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте побував у Києві.

Рютте не виключив надання Україні бойових літаків. Також підтвердив, що Нідерланди разом з Німеччиною і Данією нададуть Україні 100 танків Leopard, разом з Німеччиною та США – ЗРК Patriot, а також танки Leopard-2 із боєзапасами.