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Війна / Армія / Закон та право

Міноборони та Генштаб мають намір оптимізувати діяльність військкоматів

23:38, 01 бер 2023
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Міноборони та Генштаб ЗСУ працюють над оптимізацією роботи військкоматів, зокрема щодо дотримання прав мобілізованих. Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

“Під головуванням першого заступника Міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка відбулась спільна нарада представників Міністерства оборони, Генерального Штабу і керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) забезпечують важливу ділянку обороноздатності держави. Повномасштабне вторгнення створило нові виклики на всіх напрямках, у тому числі і для ТЦК СП. Крім збільшеного обсягу роботи, з‘явився ряд завдань, продиктованих війною”, – пише Маляр.
Вона наголосила, що сьогодні на нараді обговорили, що саме потрібно оптимізувати у роботі ТЦК СП та як цього досягти. Розглянули та детально розібрали проблеми, з яких надходять скарги українців, а також відпрацювали низку важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни.

Зокрема, щодо:

  • нормативних змін, необхідних для поліпшення роботи ТЦК СП;
  • удосконалення процедури укладення контракту на службу;
  • цифровізації роботи ТЦК СП;
  • дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією;
  • роботи ТЦК СП з родичами загиблих та безвісти зниклих.

Джерело: Insider


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