Міноборони та Генштаб мають намір оптимізувати діяльність військкоматів

Міноборони та Генштаб ЗСУ працюють над оптимізацією роботи військкоматів, зокрема щодо дотримання прав мобілізованих. Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

“Під головуванням першого заступника Міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка відбулась спільна нарада представників Міністерства оборони, Генерального Штабу і керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) забезпечують важливу ділянку обороноздатності держави. Повномасштабне вторгнення створило нові виклики на всіх напрямках, у тому числі і для ТЦК СП. Крім збільшеного обсягу роботи, з‘явився ряд завдань, продиктованих війною”, – пише Маляр.

Вона наголосила, що сьогодні на нараді обговорили, що саме потрібно оптимізувати у роботі ТЦК СП та як цього досягти. Розглянули та детально розібрали проблеми, з яких надходять скарги українців, а також відпрацювали низку важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни.

Зокрема, щодо:

нормативних змін, необхідних для поліпшення роботи ТЦК СП;

удосконалення процедури укладення контракту на службу;

цифровізації роботи ТЦК СП;

дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією;

роботи ТЦК СП з родичами загиблих та безвісти зниклих.

Джерело: Insider