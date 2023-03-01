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Діти у зоні бойових дій: залишити з батьками чи вивозити примусово?

23:14, 01 бер 2023
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Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що у прифронтових населених пунктах області та на території громад, де ведуться активні бойові дії,  залишаються майже 4 тисячі дітей.

Їх значно менше, ніж було рік тому, однак все одно – це неймовірно велика кількість дітей, які живуть у постійній небезпеці. У Бахмуті, де йдуть страшні бої, живуть понад чотири тисячі місцевих мешканців, з яких понад двісті - це діти. Вони потерпають від постійних обстрілів, наражаються на небезпеку, перебувають у холоді і скруті. але батьки відмовляються їх відправляти на безпечні території. За законом ніхто не має права вилучити дітей у батьків - вони ніби беруть відповідальність на себе, але до кінця не усвідомлюють, на що наражають дітей.

Продовжуємо інформувати батьків про відповідальність, яку вони несуть за життя і здоров’я своїх дітей – це відповідальність не тільки моральна, але й адміністративна. Кожен, хто підписує відмову від евакуації, повинен в повні усвідомлювати усі можливі наслідки, - зазначив очільник Донецької області.

Наражати дітей на смертельну небезпеку – неприпустимо, - наголошує Павло Кириленко. - В Донецькій області росіяни за рік уже вбили 143 дитини – це тільки ті, про загибель яких відомо достеменно, без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі. Ця страшна цифра не повинна зростати. Саме тому координуємо свої дії з правоохоронцями та робимо все можливе, щоб врятувати кожну дитину.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає, що, враховуючи інтенсивність бойових дій в Бахмуті Донецької області, дітей з міста потрібно евакуювати, навіть якщо батьки чи опікуни не дають згоду на це.

Про це вона заявила у ефірі телемарафону. Однак з нею поки що не погоджуються колеги з уряду та міжнародних організацій.


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