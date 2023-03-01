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Всеукраїнський рейтинг “Книга року-2022” оголосив переможців

22:24, 01 бер 2023
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Всеукраїнський рейтинг “Книга року-2022” оголосив переможців у всіх категоріях. Усього оцінювали 458 видань. Про це повідомляється на сайті рейтингу.

Ґран-прі, що визначається голосуванням усіх під час спільного зібрання, не присуджувався через обмеження воєнного часу.

Всеукраїнський рейтинг “Книга року” щорічно з 1999 року визначає найкращі українські книжки, видані вітчизняними видавцями самостійно або у співпраці з іноземними партнерами.

Перші у номінаціях. Повний список – на сайті рейтингу.

Номінація “Хрестоматія”

Художня класика: Вибраний Стефан Ґеорґе. У 2-х томах.

Хрестоматія / життєписи: “Агатангел Кримський – Іван Франко. Епістолярні діалоги” (1890–1904).

Літературознавство і критика: Григорій Костюк. Вибрані праці у 5 томах. Том 2: Літературознавство. Критика.

Номінація “Дитяче свято”:

Книжки для малечі: Оксана Лущевська / Катя Степаніщева “Це тиха ніч, мій астронавте”.

Література для молодших школярів: Віктор Гаркуша “Королевич і Залізний Вовк”.

Література для школярів середніх класів: Ірина Тараненко “Книга-мандрівка. Незалежні”.

Література для юнацтва: Анастасія Нікуліна, Олег Бакулін “Я іду шукати” та Юля Смаль “Вибухова історія людства”.

Номінація “Красне письменство”

Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія: Оксана Забужко “Найдовша подорож”.

Жанрова література: Володимир Лис “Вифлеєм” та Андрій Семʼянків “Танці з кістками”.

Номінація “Минувшина”:

Популярні видання / історична публіцистика: Едуард Андрющенко “Архіви КҐБ. Невигадані історії”.

Номінація “Обрії”
Науково-популярна література: Рустам Гаджієв «Лінгвістика на карті світу. Непорозуміння, кримінал та інтриги в різних мовах»
Бізнес / економіка / успіх: Чалмерс Джонсон «Японське економічне диво. Як професійна влада та бізнес збудували провідну економіку світу» 
Публіцистика / сучасні мемуари: Еліот Гіґґінс «Ми – Bellingcat. Онлайн-розслідування міжнародних злочинів та інформаційна війна з Росією»
Спеціальна й адаптаційна література / стиль життя: Майор Ганс фон Дах «Тотальний опір. У 2-х частинах»   
Номінація «Візитівка»
Малярство / фотографія / пластика: Мирослава Мудрак «Образний світ Георгія Нарбута і творення українського»
Архітектура / дизайн / театр / кіно / музика / спеціальні дослідження: Сергій Тримбач «Богдан Ступка. Метаморфози; Іван Миколайчук. Містерії долі»
Краєзнавча і туристична література / етнографія / історія повсякдення / дорожні нотатки: Юзеф Тішнер «Історія філософії по-гуцульськи» й Громовиця Бердник «Заповіт Мольфара»


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