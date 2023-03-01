Всеукраїнський рейтинг “Книга року-2022” оголосив переможців у всіх категоріях. Усього оцінювали 458 видань. Про це повідомляється на сайті рейтингу.
Ґран-прі, що визначається голосуванням усіх під час спільного зібрання, не присуджувався через обмеження воєнного часу.
Всеукраїнський рейтинг “Книга року” щорічно з 1999 року визначає найкращі українські книжки, видані вітчизняними видавцями самостійно або у співпраці з іноземними партнерами.
Перші у номінаціях. Повний список – на сайті рейтингу.
Номінація “Хрестоматія”
Художня класика: Вибраний Стефан Ґеорґе. У 2-х томах.
Хрестоматія / життєписи: “Агатангел Кримський – Іван Франко. Епістолярні діалоги” (1890–1904).
Літературознавство і критика: Григорій Костюк. Вибрані праці у 5 томах. Том 2: Літературознавство. Критика.
Номінація “Дитяче свято”:
Книжки для малечі: Оксана Лущевська / Катя Степаніщева “Це тиха ніч, мій астронавте”.
Література для молодших школярів: Віктор Гаркуша “Королевич і Залізний Вовк”.
Література для школярів середніх класів: Ірина Тараненко “Книга-мандрівка. Незалежні”.
Література для юнацтва: Анастасія Нікуліна, Олег Бакулін “Я іду шукати” та Юля Смаль “Вибухова історія людства”.
Номінація “Красне письменство”
Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія: Оксана Забужко “Найдовша подорож”.
Жанрова література: Володимир Лис “Вифлеєм” та Андрій Семʼянків “Танці з кістками”.
Номінація “Минувшина”:
Популярні видання / історична публіцистика: Едуард Андрющенко “Архіви КҐБ. Невигадані історії”.
Номінація “Обрії”
Науково-популярна література: Рустам Гаджієв «Лінгвістика на карті світу. Непорозуміння, кримінал та інтриги в різних мовах»
Бізнес / економіка / успіх: Чалмерс Джонсон «Японське економічне диво. Як професійна влада та бізнес збудували провідну економіку світу»
Публіцистика / сучасні мемуари: Еліот Гіґґінс «Ми – Bellingcat. Онлайн-розслідування міжнародних злочинів та інформаційна війна з Росією»
Спеціальна й адаптаційна література / стиль життя: Майор Ганс фон Дах «Тотальний опір. У 2-х частинах»
Номінація «Візитівка»
Малярство / фотографія / пластика: Мирослава Мудрак «Образний світ Георгія Нарбута і творення українського»
Архітектура / дизайн / театр / кіно / музика / спеціальні дослідження: Сергій Тримбач «Богдан Ступка. Метаморфози; Іван Миколайчук. Містерії долі»
Краєзнавча і туристична література / етнографія / історія повсякдення / дорожні нотатки: Юзеф Тішнер «Історія філософії по-гуцульськи» й Громовиця Бердник «Заповіт Мольфара»