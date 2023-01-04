Київ зайняв найвищий щабель у рейтингу найкращих міст світу

Київ визнали найкращим містом світу 2023 року.

Завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та хоробрості перед обличчям війни експерти міжнародної агенції Resonance присудили столиці почесне звання «Найкращого міста 2023 року» у рейтингу «100 найкращих міст світу», повідомив мер Віталій Кличко.

Також експерти відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останніх 10 років — створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

Джерело: Віталій Кличко