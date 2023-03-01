Укрзалізниця отримала вагони для перевезення людей з особливими потребами

Укрзалізниця отримала заключні 15 зі 100 нових пасажирських вагонів, замовлених у 2021 році за кошти державного бюджету. Ці 15 вагонів призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю, повідомляє Укрзалізниця.

Побудовані в Україні «Крюківським вагонобудівним заводом» пасажирські вагони курсували країною в якості евакуаційних від самого початку повномасштабної війни. Після початку вторгнення виробництво не зупинилось, а отримані у 2022 році вагони використовувались у тому числі для історичних перевезень дипломатичних делегацій країн-союзників.

Нові вагони для пасажирів з інвалідністю регулярно курсуватимуть у складах поїздів зі столиці на Кишинів, Хелм, Перемишль, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, а також в складі поїздів за маршрутами Одеса — Львів, Дніпро — Трускавець, Харків — Трускавець, Харків — Одеса, Харків — Івано-Франківськ, Харків — Хелм та Запоріжжя — Перемишль.

У кожному вагоні є інклюзивна вбиральня та одне безбар'єрне купе, вхід до якого ширший, ніж зазвичай, – для проїзду на колісному кріслі. Також передбачені спеціальні спальні полиці зі зміною кута нахилу та фіксацією тіла і не тільки.