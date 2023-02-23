Помер захисник "Азовсталі", який пройшов пекло полону та теракт в Оленівці

Пішов із життя захисник "Азовсталі" Олег Мудрак з позивним "Сухар", який півроку провів у полоні росіян та пережив теракт у Оленівці.

Про це повідомив його племінник Данило.

Олег Мудрак повернувся з полону дуже виснаженим та хворим. Його серце не витримало.

Він був командиром 1-го батальйону полку "Азов". Героїчно обороняв від російських окупантів Маріуполь ще 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення Росії – "Азовсталь".

Олег Мудрак був мужньою людиною і не хотів, щоб його смерть стала "святом сліз". Він віддав життя за Україну. Пам'ятаймо вічно.