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Війна / Енергетика

Ворог цілеспрямовано знищує інфраструктуру України

03:20, 23 лют 2023
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 З початку повномасштабного вторгнення в Україні зруйновано або пошкоджено понад 81 тисячу цивільних об’єктів:

▫️понад 62 000 житлових будинків, 

▫️понад 2 300 – навчальних та виховних закладів, 

▫️понад 450 – медичних закладів.

Пошкоджено або знищено 4040 інфраструктурних мереж - газопроводів водопроводів, електромереж.

Починаючи з жовтня 2022 року, ворог цілеспрямовано знищує критичну цивільну інфраструктуру, зокрема, енергетичну. 

 Завдано 255 ударів по 112-и обʼєктах. Понад 77% цих ударів було завдано з жовтня по лютий - 197.

 Ми розглядаємо ці атаки як навмисне створення непридатних для життя умов. Що відповідає одній з ознак геноциду, вказаній у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Оперативний ЗСУ


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