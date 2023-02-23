Ворог цілеспрямовано знищує інфраструктуру України

З початку повномасштабного вторгнення в Україні зруйновано або пошкоджено понад 81 тисячу цивільних об’єктів:

▫️понад 62 000 житлових будинків,

▫️понад 2 300 – навчальних та виховних закладів,

▫️понад 450 – медичних закладів.

Пошкоджено або знищено 4040 інфраструктурних мереж - газопроводів водопроводів, електромереж.

Починаючи з жовтня 2022 року, ворог цілеспрямовано знищує критичну цивільну інфраструктуру, зокрема, енергетичну.

Завдано 255 ударів по 112-и обʼєктах. Понад 77% цих ударів було завдано з жовтня по лютий - 197.

Ми розглядаємо ці атаки як навмисне створення непридатних для життя умов. Що відповідає одній з ознак геноциду, вказаній у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Оперативний ЗСУ