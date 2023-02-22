Українські книжки починають завойовувати світ

Війна суттєво підігріла інтерес до українських книжок у всьому світі.

Іноземців зацікавили дитяча література, книги про війну та відомі імена – Жадан та Забужко. Інтерес до української літератури потроху зростає з 2013 року, свідчать дані Українського інституту книги. Кількість перекладених українських книжок зросла з 48 до понад 120 у 2021 році. У 2022-му стався стрибок – іноземці купили права на понад 230 книжок українських авторів.

Після 24 лютого зріс інтерес до ветеранської літератури та авторів, які служать у ЗСУ. Серед них Артем Чех, Артем Чапай, Олександр Михед, Валерій Маркус. Частіше звертають увагу на письменників-волонтерів – це, зокрема, Андрій Любка, Катерина Калитко, Мар’яна Савка, Тамара Горіха Зерня.

Як українські видавництва намагаються заробити на несподіваному попиті? Читайте на Forbes.

Джерело: Forbes Ukraine