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Культура / Книжки

Українські книжки починають завойовувати світ

22:58, 22 лют 2023
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Війна суттєво підігріла інтерес до українських книжок у всьому світі. 

Іноземців зацікавили дитяча література, книги про війну та відомі імена – Жадан та Забужко. Інтерес до української літератури потроху зростає з 2013 року, свідчать дані Українського інституту книги. Кількість перекладених українських книжок зросла з 48 до понад 120 у 2021 році. У 2022-му стався стрибок – іноземці купили права на понад 230 книжок українських авторів. 

Після 24 лютого зріс інтерес до ветеранської літератури та авторів, які служать у ЗСУ. Серед них Артем Чех, Артем Чапай, Олександр Михед, Валерій Маркус. Частіше звертають увагу на письменників-волонтерів – це, зокрема, Андрій Любка, Катерина Калитко, Мар’яна Савка, Тамара Горіха Зерня.

Як українські видавництва намагаються заробити на несподіваному попиті? Читайте на Forbes.

 Джерело: Forbes Ukraine


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