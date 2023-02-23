"Підтримати"
Тренди:
Новини
На вулиці Конотопа невдовзі вийдуть польські трамваї
Помер захисник "Азовсталі", який пройшов пекло полону та теракт в Оленівці
Ворог цілеспрямовано знищує інфраструктуру України
Українські книжки починають завойовувати світ
Україна показала на міжнародній виставці озброєння оновлену САУ "Богдана"
Віта Яковлєва: Війна. Харківські щоденники. Салтівські вікна
Музиканти з Маріуполя дали перший концерт проєкту "Філармонія нескорених"
Байден у Польщі звернувся до росіян
До 2025 року Укрзалізниця остаточно розпрощається з радянськими і російськими назвами
У Києві тестуватимуть ізраїльську систему оповіщення про повітряну тривогу
За кошти від продажу солі з копалень Соледара купуватимуть дрони-камікадзе
Новини коротким рядком. Дайджест
Офіційна Грузія своїми вчинками все більше підіграє Росії
Навіщо Байден побував з візитом в Україні
ЄБРР погіршив економічний прогноз для України
Всі новини
Війна / Транспорт

На вулиці Конотопа невдовзі вийдуть польські трамваї

11:38, 23 лют 2023
3
Версія для друку

22 лютого з Варшави до Конотопа вирушили перші 5 трамвайних вагонів. Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Тransport publiczny. Трамваї Konstal 105На були списані у зв’язку з заміною новими Hyundai.

Спочатку їх запланували вирішили відправити залізницею, але потім вирішили, що автотранспортом буде скоріше, і відправили на спеціальній платформі. Через деякий час, після переобладнання під широку колію, трамваї вийдуть на вулиці українського міста.

Раніше повідомлялося, що польська столиця вирішила віддати свої трамваї містові Конотоп, тому що на поновлення трамвайного парку в Україні ще досить довго не буде коштів у звя'зку з російською агресією. 

Конотоп, як і вся Сумщина, весь час війни - вже рік - піддається постійним обстрілам, і інфраструктура міста значно пошкоджена. Тож, допомога братньої Польщі своєчасна і дуже важлива. Натомість у Конотопі з'явилася вулиця Варшавська.

InfoKava


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро /
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще