На вулиці Конотопа невдовзі вийдуть польські трамваї

22 лютого з Варшави до Конотопа вирушили перші 5 трамвайних вагонів. Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Тransport publiczny. Трамваї Konstal 105На були списані у зв’язку з заміною новими Hyundai.

Спочатку їх запланували вирішили відправити залізницею, але потім вирішили, що автотранспортом буде скоріше, і відправили на спеціальній платформі. Через деякий час, після переобладнання під широку колію, трамваї вийдуть на вулиці українського міста.

Раніше повідомлялося, що польська столиця вирішила віддати свої трамваї містові Конотоп, тому що на поновлення трамвайного парку в Україні ще досить довго не буде коштів у звя'зку з російською агресією.

Конотоп, як і вся Сумщина, весь час війни - вже рік - піддається постійним обстрілам, і інфраструктура міста значно пошкоджена. Тож, допомога братньої Польщі своєчасна і дуже важлива. Натомість у Конотопі з'явилася вулиця Варшавська.

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