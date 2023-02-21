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У Києві тестуватимуть ізраїльську систему оповіщення про повітряну тривогу
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У Києві тестуватимуть ізраїльську систему оповіщення про повітряну тривогу

22:09, 21 лют 2023
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У Києві проведуть тестування ізраїльської системи повідомлення про повітряну небезпеку

Система вираховує, куди летить ракета, і сирена вмикається секторально в конкретному місці.

Надалі систему може бути розширено на інші регіони. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук: 

 "Безумовно, така система потрібна нам, і робота над цим ведеться вже чотири місяці. У суспільній площині говориться, що нам це передадуть. Але не так усе просто, тому що це справді займе певний час. Фактично, під час візиту ізраїльтяни підтвердили, що вони протягом трьох місяців закінчать пілотний проєкт для Києва під наші реалії".

Сирена системи оповіщення дає спеціальний сигнал, який вказує, скільки хвилин має населення, щоб сховатися в укритті.

Також Корнійчук зазначив, що нині, коли російські літаки злітають, наприклад, у Білорусі, тривога вмикається одразу в усіх північних областях України. 

В Ізраїлі працюють потужні радари, які обчислюють, куди саме летить ракета. 

Джерело: Соцпортал


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