"Підтримати"
Тренди:
Новини
Музиканти з Маріуполя дали перший концерт проєкту "Філармонія нескорених"
Байден у Польщі звернувся до росіян
До 2025 року Укрзалізниця остаточно розпрощається з радянськими і російськими назвами
У Києві тестуватимуть ізраїльську систему оповіщення про повітряну тривогу
За кошти від продажу солі з копалень Соледара купуватимуть дрони-камікадзе
Новини коротким рядком. Дайджест
Офіційна Грузія своїми вчинками все більше підіграє Росії
Навіщо Байден побував з візитом в Україні
ЄБРР погіршив економічний прогноз для України
У Києві відновило діяльність посольство Ізраїлю в Україні
Новини коротким рядком. Дайджест
Україна повернула додому з полону 101 захисника
Збитки від землетрусу в Туреччині оцінюються у $25 млрд
Що відбувається у Міноборони - Бутусов
Суд відсторонив Павелка від посади президента УАФ
Всі новини
Суспільство / Транспорт

До 2025 року Укрзалізниця остаточно розпрощається з радянськими і російськими назвами

22:57, 21 лют 2023
1
Версія для друку

“Укрзалізниця” оголосила, що до 2025 року планує повністю українізувати залізницю, позбувшись усіх назв і символів, пов’язаних з Росією та СРСР.

За повідомленням “Укрзалізниці” планується протягом 2023-2025 років у декілька етапів реалізувати трирічну комплексну програму повної відмови від російських та радянських назв і символів.

“Так, це буде не безкоштовно, це буде складна, кропітка, титанічна робота. Але ж і ефект від неї однозначно вартий і ціни, і зусиль. І її навіть порівняти не можна з ціною, яку всі ми платимо сьогодні за остаточне “прощавай, Росіє”, — наголосили в “Укрзалізниці”

Зокрема, під час українізації хочуть змінити назви двох підрозділів компанії — “Південного” та “Південно-Західного”, адже вони отримали такі назви з огляду на їхнє розташування відносно Москви. 

Нові назви вже з 1 березня можна буде обирати в “Дії”.

Також “Укрзалізниця” має наміри:

  - змінити радянські назви станцій;

 - прибрати переклад міст російською з фасадів станцій;

 - змінити позначки кілометражу, починаючи підрахунок із Києва, а не з Москви;

  - перейти від радянської системи залізничних умовних позначень і сигналів до загальноєвропейської;

   - дублювати інформацію у квитках не російською, а англійською.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро /
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще