До 2025 року Укрзалізниця остаточно розпрощається з радянськими і російськими назвами

“Укрзалізниця” оголосила, що до 2025 року планує повністю українізувати залізницю, позбувшись усіх назв і символів, пов’язаних з Росією та СРСР.

За повідомленням “Укрзалізниці” планується протягом 2023-2025 років у декілька етапів реалізувати трирічну комплексну програму повної відмови від російських та радянських назв і символів.

“Так, це буде не безкоштовно, це буде складна, кропітка, титанічна робота. Але ж і ефект від неї однозначно вартий і ціни, і зусиль. І її навіть порівняти не можна з ціною, яку всі ми платимо сьогодні за остаточне “прощавай, Росіє”, — наголосили в “Укрзалізниці”

Зокрема, під час українізації хочуть змінити назви двох підрозділів компанії — “Південного” та “Південно-Західного”, адже вони отримали такі назви з огляду на їхнє розташування відносно Москви.

Нові назви вже з 1 березня можна буде обирати в “Дії”.

Також “Укрзалізниця” має наміри:

- змінити радянські назви станцій;

- прибрати переклад міст російською з фасадів станцій;

- змінити позначки кілометражу, починаючи підрахунок із Києва, а не з Москви;

- перейти від радянської системи залізничних умовних позначень і сигналів до загальноєвропейської;

- дублювати інформацію у квитках не російською, а англійською.