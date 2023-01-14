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У відповідь на істерику російських медіа Юрти незламності з'являться в декількох містах України
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Політика / Війна / Казахстан

У відповідь на істерику російських медіа Юрти незламності з'являться в декількох містах України

16:03, 14 січ 2023
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Після того, як казахські бізнесмени та діаспора встановили у Бучі Юрту незламності на знак підтримки українського народу і задля допомоги українцям під час блекаутів, московські інформаційні шавки підняли цілий шарварок, заістеривши у ЗМІ. А МЗС РФ і взагалі почав вимагати від Казахстану пояснень - чому це раптом юрти встановлюють в українських містах, а не в тих, що окуповані Росією.

МЗС Казахстану дипломатично викрутилося з ситуації, заявивши, що влада країни не має відношення до встановленої в Бучі юрти, а забороняти бізнесменам проявляти таку ініціативу вона не має ані наміру, ані бажання. Тим більше, що це ініціатива етнічних казахів, що проживають в Україні та бізнесу, а в демократичній країні ніхто нікому нічого не забороняє.

І хоча казахи дещо розчаровані такою в'ялою реакцією своїх земляків, відповіддю на російські претензії стало встановлення ще одної великої юрти - тепер уже у центрі Києва - у парку імені Шевченка, який, як ми всі знаємо, був тісно пов'язаний з казахським народом, коли відбував там десятирічне заслання. Ім'я великого поета і досі шанують у Казахстані.

А невдовзі Юрту незламності планують встановити у Харкові: казахська діаспора та підприємці вирішили встановити «юрті незламності» у шести містах України, і Харків також увійшов до їхнього числа.

Юрти незламності — пункти обігріву, електрики та харчування. Волонтери готують плов, баурсаки (монгольський смажений хліб – ред.). Першу юрту поставили у Бучі, другим став Київ, далі Одеса, Харків, Львів.

Юрти поставили в Україну з Алматинської області за підтримки казахстанського мецената та співзасновника сільськогосподарського холдингу Kusto Group Даулета Нуржанова, який займається діяльністю компанії в тому числі і в Україні. 

InfoKava


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