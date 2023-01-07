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Війна / Суспільство / Казахстан

Не тільки Пункт незламності але й Юрта незламності

22:55, 07 січ 2023
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У Бучі відкрили  юрту незламності, повідомила у Телеграмі Бучанська міська рада. Відкриття юрти відбулося 6 січня. Воно стало можливим за підтримки Посольства Республіки Казахстан в Україні та казахського бізнесу. 

Казахи - народ кочовий, і вони мають величезний багатовіковий досвід проживання в юртах у степах Казахстану, де холодні вітри і морози - постійне явище. Юрта цілком придатна для проживання за умов зими. Тому використовувати її будуть і зараз – як пункт тимчасового обігріву для мешканців.

Незважаючи на похолодання, у день відкриття Юрти незламності, 6 січня, панувала тепла і дружня атмосфера. А ще було смачно і музично- патріотично: пригощали пловом, гарячим чаєм із печивом, а «Музичні діти Бучі» додавали настрою присутнім.

Символічно, що саме у Бучі змонтовано перший у країні пункт обігріву, який передали для підтримки жителів міста,- зазначив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.


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