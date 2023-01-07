Проти героя серіалу "Свати" та ще понад 100 російських публічних осіб введено санкції

Президент України Володимир Зеленський своїм указом 7 січня ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо 119 публічних осіб, до яких увійшли російські артисти. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Зокрема, під санкції потрапили співачка Ірина Аллегрова, співак Дмитро Білан, телеведуча Дана Борисова, співак Олександр Буйнов, співачка Вікторія Дайнеко, співачка Лариса Доліна, співак Філіп Кіркоров, телеведучий Дмитро Кисельов, оперна співачка Анна Нетребко, режисер Нікіта Міхалков, артист Євген Петросян, співак Володимир Пресняков, співак Стас П’єха, співачка Любов Успенська, співак Михаїл Шуфутинський, шоумен Михаїл Галустян, співачка Аніта Цой, телеведучий Леонід Якубович та інші.

Також під санкціями опинилися троє громадян України: телеведуча Жанна Бадоєва, співачка Лоліта Мілявська, яка також має громадянство РФ та Ізраїлю, і футболіст Анатолій Тимощук.

Йдеться, зокрема, про:

блокування активів,

обмеження торговельних операцій,

запобігання виведенню капіталів за межі України,

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,

заборону участі у приватизації, оренді державного майна,

повну або часткову заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції,

заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності,

припинення культурних обмінів,

відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав,

застосування інших заборон в'їзду на територію України,

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення,

заборону на набуття у власність земельних ділянок

Відповідне рішення РНБО було ухвалене 6 січня.

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони України розгляне пропозиції щодо застосування санкцій до представників силових органів РФ та окремих представників ІТ-сектору.

20 жовтня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти близького оточення президента Росії Володимира Путіна. До санкційного списку увійшли 2507 фізичних та 1374 юридичних особи.

У переліку опинились власник Новолипецького металургійного комбінату Володимир Лісін, голова правління газової компанії "НОВАТЕК" Леонід Міхельсон, власник приватної інвестиційної групи Volga Group Геннадій Тимченко, член Ради федерації від Дагестану Сулейман Керімов, бізнесмен та політик Михайло Прохоров, бізнесмени Борис та Аркадій Ротенберги, син останнього Ігор Ротенберг, власниця інвестиційно-будівельної компанії та дружина колишнього мера Москви Юрія Лужкова Олена Батуріна, IT-бізнесмен і засновник компанії "Лабораторія Касперського" Євген Касперський та інші бізнесмени і посадовці.

Крім того, РНБО ввела санкції проти очільника Лаври Павла, священників УПЦ МП та екснардепа Новинського та духовенства УПЦ МП

Джерело: Суспільне