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Війна / Суспільство / Транспорт

На Донеччині запускають низку приміських поїздів

22:35, 04 лют 2023
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З 4 лютого філія Донецька залізниця, незважаючи на складні обставини, призначає низку приміських пасажирських поїздів для поліпшення залізничного сполучення та задоволення потреб у перевезеннях регіонами.

Призначено поїзди: 

 №6602 та № 6604 Слов'янськ — Придонецька, №6603 Придонецька — Слов'янськ щоденно. Зупинки на станціях ім. Кожушко, Слов’янський курорт;

№ 6705 Придонецька — Кiндратiвка щоденно та №6703 Словянськ — Кiндратiвка щоденно. Зупинки на станціях Слов’янський курорт, ім. Кожушко, Слов'янськ, Шпичкине, Краматорськ, Дружківка, Кiндратiвка;

№ 6704, № 6706 Кiндратiвка — Слов'янськ та  зупинки на станціях Дружкiвка, Краматорськ, Шпичкине; Також буде організовано автобусне перевезення на дільниці Придонецька — Лиман, щоденно.

Крім того з 2 лютого курсують приміські поїзди: 

№ 6812 Краматорськ — Харкiв, що на дільниці Краматорськ — Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова — Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Шпичкине, Слов'янськ, Шидловська, Бантишеве, Гусарiвка, Барвiнкове, Язикове, Гаврилiвка, Дубове, Близнюки, Лозова, Краснопавлiвка, Лихачове, Мерефа, Харкiв;

 № 6813 Харкiв — Слов’янськ, що на дільниці Слов’янськ — Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова — Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Мерефа, Лихачове, Краснопавлiвка, Лозова, Близнюки, Дубове, Гаврилiвка, Язикове, Барвiнкове, Гусарiвка, Бантишеве, Шидловська.

Джерело: УЗ


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