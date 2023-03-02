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Лікарні в Україні будуватимуть за новими стандартами та будівельними нормами

22:36, 02 бер 2023
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В Україні будуватимуть лікарні за новими державно-будівельними нормами, які передбачають, що пацієнти в лікарнях розміщуватимуться в просторих одно- або двомісних палатах, які будуть обладнані душем та вбиральнею. Окремо будуть облаштовані приміщення для відпочинку членів родин, які перебувають із пацієнтом.

Біля головного входу медзакладу розташовуватимуться паркомісця для людей з інвалідністю. На території лікарні мають зʼявитися паркомісця для автомобілів, велосипедів, мотоциклів, а також електрозарядні пристрої для електромобілів.

Також суттєвий акцент зроблено на інклюзивність всіх приміщень лікарні та її території загалом. Будівлі проектуватимуться з урахуванням принципів безбарʼєрності, з широкими коридорами та дверними отворами, облаштовуватимуться системами навігації, в тому числі з аудіо покажчиками. Для потреб маломобільних груп населення будуть облаштовані окремі санітарно-гігієнічні приміщення.

Оновлені ДБН «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я» набрали чинності 1 березня цього року. Зміни стосуватимуться як будівництва нових лікарень, так і реконструкції вже наявних медзакладів. Норми розповсюджуватимуться на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та в окремих частинах на реставрацію.

«За рік війни окупанти чи не щодня цілили в наші лікарні та амбулаторії. За цей час вони пошкодили 1 151 обʼєкт медзакладів. Ще 174 обʼєкти медзакладів зруйновано вщент, їх доведеться відбудовувати з нуля. Ми маємо все відбудувати в рази краще, ніж було, за кращими світовими зразками. Нові ДБН – перший крок до створення медзакладів нового рівня. Це зміни, які дозволять покращити якість надання медичної допомоги пацієнтам та значно поліпшать умови перебування пацієнтів в лікарнях», – розповів Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Міністр зазначив, що нові державно-будівельні норми направлені не лише на покращення комфорту пацієнтів, а й на поліпшення умов роботи медиків. Зокрема, для них буде передбачено зручні кімнати для повноцінного відпочинку.

Зміни також торкнуться проектування відділень – вони більше не будуть хаотично розкидані по лікарні, а розташовуватимуться відповідно до того, наскільки вони взаємоповʼязані одне з одним. Це суттєво вплине на час та зручність доставки пацієнта. Окрім того відділення невідкладної допомоги буде повністю адаптовано до міжнародних норм планування відділень «emergency».

Під час розробки ДБН «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я» були використані ідеї таких всесвітньо відомих стандартів, як TAHPI «Total Alliance Health Partners International», IHFG «International Health Facility Guidelines» та інші.

Джерело: Borg.expert


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