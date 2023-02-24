В Бучі збудують торговий центр вп'ятеро більший знищеного росіянами

«Епіцентр» побудує в Бучі новий ТРЦ замість зруйнованого. Його загальна площа становитиме близько 100 000 кв. м, що в понад п’ять разів більше за знищений ТЦ.

Гендиректор «Епіцентру» Петро Михайлишин вважає, що інвестиції компанії дозволять прискорити відновлення регіонів, які постраждали від бойових дій.

«Новий ТРЦ має бути символом відбудови Бучі. Завдяки широким вітражним склінням фасадів, просторій галереї та активним вхідним групам Епіцентр в Бучі виглядатиме як сучасний європейський торгово-розважальний центр», – прокоментувала директор направлення ексклюзивних концептів та розвитку компанії «Епіцентр» Вікторія Зеленська.

Джерело: Forbes Ukraine