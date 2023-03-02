Двоє українців та фільм про Маріуполь стали лауреатами престижної британської премії

Двоє українців стали переможцями однієї з найпрестижніших для медіа премій світу – британської Royal Television Society 2023. Обидва лауреати працювали в Маріуполі в складі команди The Associated Press на початку повномасштабного вторгнення. Також журі нагородило документальну стрічку про Маріуполь.

Про це повідомляє офіційний сайт премії.

У категорії "Оператор року" Royal Television Society 2023 нагороду отримав український відеожурналіст, письменник, кореспондент The Associated Press Мстислав Чернов.

В номінації "Молодий талант року" премію віддали продюсерці, журналістці Василісі Степаненко. Окрім того, ще у двох номінаціях –"Висвітлення міжнародних новин" і "Ексклюзив року" – відзначили фільм "20 днів у Маріуполі", створений з відеоматеріалів Чернова, вивезених з оточеного росіянами міста.

"Мстислав Чернов отримав цьогорічну премії за висвітлення подій в Маріуполі під час облоги міста російськими військами у лютому-березні 2023 року в складі команди The Associated Press. Крім Степаненко і Чернова, в команді був також фотограф Євген Малолєтка. Втрьох вони висвітлювали облогу Маріуполя до 15 березня, коли залишили місто через гуманітарний коридор. Вони були останніми журналістами в Маріуполі", – пояснили у пресслужбі.

Василіса Степаненко вперше потрапила в шорт-ліст премії й одразу перемогла – журі відзначило її репортажі з Ізюму і розслідування про події в Маріуполі, де вона дебютувала як операторка.

"Кілька суддів були в сльозах, дивлячись на виступ Василіси, – зазначили організатори премії. – Вона продемонструвала дивовижну хоробрість і неймовірну завзятість. Все, що ми знаємо про жахливі події в Маріуполі, почалося з її роботи, їй тоді було лише 22 роки. Дивовижна молода журналістка".

Мстислав Чернов не зміг потрапити на церемонію нагородження, бо зараз знаходиться біля Бахмуту, тому доручив зачитати свою промову віце-президенту AP Дерлу МакКраддену.

"Дев'ять років тому я стояв на цій сцені та отримав нагороду "Молодий талант року". Це був один з найщасливіших моментів мого життя, але, я повинен бути чесним, я також почувався жахливо. Так само в той час, російські війська бомбили та намагалися захопити місто Дебальцеве в Україні. Я звинувачував себе, що не був там і не знімав це. Сьогодні ті ж самі російські війська бомблять та намагаються захопити місто Бахмут, всього за 50 кілометрів від Дебальцевого. Дев'ять років минуло, дев'ять років боротьби, і, здається, нічого не змінилося. Однак, завдяки роботі міжнародних та українських журналістів, світ нарешті бачить правду, та справжнє, страшне обличчя та масштаб російського вторгнення в Україну", – попросив переказати Чернов.

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" створили разом з командою Frontline – найдовшої в історії США програми документальних фільмів, що виходить на каналі PBS (США). Використали кадри Чернова, які вдалось вивезти – перебуваючи в Маріуполі, він знімав руйнування міста росіянами, обстріли житлових будинків, роботу лікарів, численні жертви серед мирних мешканців, масові поховання загиблих.

Серед іншого, першим зробив відео розбомбленого росіянами Пологового будинку №3. Стрічка вперше була показана на великому екрані й отримала Приз глядацьких симпатій в категорії "Світове документальне кіно" на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс". Європейська прем’єра фільму відбудеться у березні 2023 року на Копенгагенському міжнародному фестивалі документального кіно CPH: DOX.

Джерело: Українська правда