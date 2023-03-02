"Підтримати"
Тренди:
Новини
Новини коротким рядком. Дайджест
Парламент Молдови у першому читанні зі скандалом ухвалив зміну назви державної мови
Двоє українців та фільм про Маріуполь стали лауреатами престижної британської премії
Лікарні в Україні будуватимуть за новими стандартами та будівельними нормами
Кількість загиблих в залізничній катастрофі у Греції сягнула 57 людей
Новини коротким рядком. Дайджест
Міноборони та Генштаб мають намір оптимізувати діяльність військкоматів
Діти у зоні бойових дій: залишити з батьками чи вивозити примусово?
Всеукраїнський рейтинг “Книга року-2022” оголосив переможців
Укрзалізниця отримала вагони для перевезення людей з особливими потребами
новини коротким рядком. Дайджест
Верховна Рада ухвалила закон про компенсацію за пощкоджене і знищене під час війни житло
Кіберполіція вирахувала неповнолітнього адміна руху "ЧВК Редан" в Україні
НАЗК внесло компанію Metro Cash & Carry у список міжнародних спонсорів війни
За рік повномасштабного вторгнення ДТЕК повернув світло понад 7 млн родин 
Всі новини
Культура / Кіно / Війна

Двоє українців та фільм про Маріуполь стали лауреатами престижної британської премії

23:04, 02 бер 2023
5
Версія для друку

Двоє українців стали переможцями однієї з найпрестижніших для медіа премій світу – британської Royal Television Society 2023. Обидва лауреати працювали в Маріуполі в складі команди The Associated Press на початку повномасштабного вторгнення. Також журі нагородило документальну стрічку про Маріуполь. 

Про це повідомляє офіційний сайт премії. 

У категорії "Оператор року" Royal Television Society 2023 нагороду отримав український відеожурналіст, письменник, кореспондент The Associated Press Мстислав Чернов. 

В номінації "Молодий талант року" премію віддали продюсерці, журналістці Василісі Степаненко.  Окрім того, ще у двох номінаціях –"Висвітлення міжнародних новин" і "Ексклюзив року" – відзначили фільм "20 днів у Маріуполі", створений з відеоматеріалів Чернова, вивезених з оточеного росіянами міста. 

"Мстислав Чернов отримав цьогорічну премії за висвітлення подій в Маріуполі під час облоги міста російськими військами у лютому-березні 2023 року в складі команди The Associated Press. Крім Степаненко і Чернова, в команді був також фотограф Євген Малолєтка. Втрьох вони висвітлювали облогу Маріуполя до 15 березня, коли залишили місто через гуманітарний коридор. Вони були останніми журналістами в Маріуполі", – пояснили у пресслужбі.

Василіса Степаненко вперше потрапила в шорт-ліст премії й одразу перемогла – журі відзначило її репортажі з Ізюму і розслідування про події в Маріуполі, де вона дебютувала як операторка.

"Кілька суддів були в сльозах, дивлячись на виступ Василіси, – зазначили організатори премії. – Вона продемонструвала дивовижну хоробрість і неймовірну завзятість. Все, що ми знаємо про жахливі події в Маріуполі, почалося з її роботи, їй тоді було лише 22 роки. Дивовижна молода журналістка".

Мстислав Чернов не зміг потрапити на церемонію нагородження, бо зараз знаходиться біля Бахмуту, тому доручив зачитати свою промову віце-президенту AP Дерлу МакКраддену.

"Дев'ять років тому я стояв на цій сцені та отримав нагороду "Молодий талант року". Це був один з найщасливіших моментів мого життя, але, я повинен бути чесним, я також почувався жахливо. Так само в той час, російські війська бомбили та намагалися захопити місто Дебальцеве в Україні. Я звинувачував себе, що не був там і не знімав це. Сьогодні ті ж самі російські війська бомблять та намагаються захопити місто Бахмут, всього за 50 кілометрів від Дебальцевого. Дев'ять років минуло, дев'ять років боротьби, і, здається, нічого не змінилося. Однак, завдяки роботі міжнародних та українських журналістів, світ нарешті бачить правду, та справжнє, страшне обличчя та масштаб російського вторгнення в Україну", – попросив переказати Чернов.

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" створили  разом з командою Frontline – найдовшої в історії США програми документальних фільмів, що виходить на каналі PBS (США). Використали кадри Чернова, які вдалось вивезти – перебуваючи в Маріуполі, він знімав руйнування міста росіянами, обстріли житлових будинків, роботу лікарів, численні жертви серед мирних мешканців, масові поховання загиблих.

Серед іншого, першим зробив відео розбомбленого росіянами Пологового будинку №3. Стрічка вперше була показана на великому екрані й отримала Приз глядацьких симпатій в категорії "Світове документальне кіно" на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс". Європейська прем’єра фільму відбудеться у березні 2023 року на Копенгагенському міжнародному фестивалі документального кіно CPH: DOX.

Джерело: Українська правда


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро /
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще