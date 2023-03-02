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Кількість загиблих в залізничній катастрофі у Греції сягнула 57 людей
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Кількість загиблих в залізничній катастрофі у Греції сягнула 57 людей

22:15, 02 бер 2023
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Кількість загиблих унаслідок наймасштабнішої залізничної аварії у Греції, яка сталася напередодні, зросла до 57 людей.

Елені Заггеліду, одна з десяти коронерів, які працюють над розслідуванням аварії, заявила, що ДНК було взято з 57 неушкоджених тіл.

За даними місцевих ЗМІ, ще 10 людей розшукують.

Тим часом грецький уряд пообіцяв провести незалежне розслідування аварії.

Речник уряду Джанніс Ойкономус заявив, що влада розділяє горе людей, і пообіцяв, що влада відновить застарілу залізничну мережу країни.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 1 березня, у Греції сталося зіткнення пасажирського та вантажного потягів. Пасажирський потяг перевозив сотні людей, у тому числі багато студентів університету, які поверталися додому з канікул.

У столиці Греції Афінах через аварію потягів біля будівлі грецької залізничної компанії Hellenic Train спалахнули протести.

Також протести пройшли в Салоніках і місті Ларисса, неподалік якого сталася залізнична катастрофа.

Джерело: Укрінформ


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