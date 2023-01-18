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Через катастрофу гвинтокрила у Броварах загинуло керівництво МВС України та цивільні
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Через катастрофу гвинтокрила у Броварах загинуло керівництво МВС України та цивільні

10:41, 18 січ 2023
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У Броварах на Київщині поблизу дитячого садка впав гвинтокрил, спалахнула пожежа. Людей евакуюють, повідомила Суспільному речниця поліції Київщини Прянішнікова.

Наразі відомо про 18 загиблих унаслідок падіння гвинтокрила в Броварах, з них п'ятеро — діти. Дев'ятеро загиблих були на борту, загинуло керівництво МВС, повідомив очільник Нацполіції Клименко. 26 людей доправлені до лікарень, десять з них — діти. Гвинтокрил належав ДСНС.

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС

Серед загиблих керівництво МВС: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.


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