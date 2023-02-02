МЗС України висловило протест проти знущання над Михеїлом Саакашвілі

МЗС України висловило протест щодо негуманного поводження із Міхеілом Саакашвілі

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі вчора на судовому засіданні по відеозв'язку продемонстрував, в якому жахливому фізичному стані він знаходиться, зв'язок перервали.

«У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеіла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю. Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії. Закликаємо грузинську владу негайно припинити знущатися над Міхеілом Саакашвілі та передати його Україні. Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти», - йдеться у заяві МЗС України. Це

Джерело: Ukraine NOW