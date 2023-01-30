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У грузинській в'язниці методично знищують третього президента - Михаїла Саакашвілі
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У грузинській в'язниці методично знищують третього президента - Михаїла Саакашвілі

21:44, 30 січ 2023
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Організм ув'язненого третього президента Михайла Саакашвілі знаходиться за крок від “поліорганної недостатності” і слід вживати заходів терміново, заявила на засіданні Тбіліського міського суду ендокринолог Лалі Джавашвілі, передають “Новини Грузії”.

 Лікар брала участь у незалежній експертизі центру “Емпатія” і була співавтором підсумкового висновку, в якому йдеться про тяжкий стан Саакашвілі.

 Поліорганна недостатність - одночасне або послідовне ураження кількох систем організму.

 "Поліорганна недостатність - невідкладний стан, коли за відмовою одного органу слідує каскад, і це може призвести до смерті", - попередила лікар.

 Висновки з погляду ендокринолога:

 Стан Саакашвілі оцінюється як тяжкий.

 Підтверджено важкий ступінь кахексії - загрозливо швидка втрата ваги. З моменту арешту Саакашвілі втратив у вазі 33,3%;

 Розвитку кахексії сприяла "клінічна мальабсорбція" - розлад процесів перетравлення, транспорту та всмоктування поживних речовин у тонкому кишечнику.

 Саакашвілі був неправильно виведений із голодування.

 Викликають питання багато медичних призначень - Саакашвілі одночасно призначалися по кілька препаратів з однаковою фармакологічною формулою;

 Лікування протягом усього часу має симптоматичний характер, самі хвороби не лікуються.

 Нагадаємо, Саакашвілі, який після закінчення свого президентського терміну в Грузії жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий і ув'язнений.

 Стан здоров'я політика сильно погіршився після двох голодувань. Саакашвілі під охороною у тбіліській клініці "Вівамед" із травня.

 Нещодавно у Саакашвілі виявили отруєння важкими металами. Колишній президент Грузії висловив недовіру бюро судово-медичної експертизи в країні, а його адвокат запропонував привезти фахівців із авторитетних експертних бюро з Європи чи Америки та провести дослідження щодо отруєння за кордоном.

 Джерело: УНН


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