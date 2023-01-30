У грузинській в'язниці методично знищують третього президента - Михаїла Саакашвілі

Організм ув'язненого третього президента Михайла Саакашвілі знаходиться за крок від “поліорганної недостатності” і слід вживати заходів терміново, заявила на засіданні Тбіліського міського суду ендокринолог Лалі Джавашвілі, передають “Новини Грузії”.

Лікар брала участь у незалежній експертизі центру “Емпатія” і була співавтором підсумкового висновку, в якому йдеться про тяжкий стан Саакашвілі.

Поліорганна недостатність - одночасне або послідовне ураження кількох систем організму.

"Поліорганна недостатність - невідкладний стан, коли за відмовою одного органу слідує каскад, і це може призвести до смерті", - попередила лікар.

Висновки з погляду ендокринолога:

Стан Саакашвілі оцінюється як тяжкий.

Підтверджено важкий ступінь кахексії - загрозливо швидка втрата ваги. З моменту арешту Саакашвілі втратив у вазі 33,3%;

Розвитку кахексії сприяла "клінічна мальабсорбція" - розлад процесів перетравлення, транспорту та всмоктування поживних речовин у тонкому кишечнику.

Саакашвілі був неправильно виведений із голодування.

Викликають питання багато медичних призначень - Саакашвілі одночасно призначалися по кілька препаратів з однаковою фармакологічною формулою;

Лікування протягом усього часу має симптоматичний характер, самі хвороби не лікуються.

Нагадаємо, Саакашвілі, який після закінчення свого президентського терміну в Грузії жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий і ув'язнений.

Стан здоров'я політика сильно погіршився після двох голодувань. Саакашвілі під охороною у тбіліській клініці "Вівамед" із травня.

Нещодавно у Саакашвілі виявили отруєння важкими металами. Колишній президент Грузії висловив недовіру бюро судово-медичної експертизи в країні, а його адвокат запропонував привезти фахівців із авторитетних експертних бюро з Європи чи Америки та провести дослідження щодо отруєння за кордоном.

Джерело: УНН