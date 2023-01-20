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Транспорт / Закон та право

Як тепер перевірятимуть водіїв на алкоголь

21:17, 20 січ 2023
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Перевірка водія на алкоголь має відбуватися з відеозаписом або у присутності свідків, – таким було рішення Кабміну.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 20 січня.

Внесено зміни до Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду.

 Серед іншого, передбачено, що огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться із застосуванням технічних засобів відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків.

Джерело: Цензор. НЕТ


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